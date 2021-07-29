"Турпомощь": Организованно эвакуировать россиян из Турции будут только при наличии путевок

29 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Суд снял Грудинина с выборов Госдуму

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России За рубежом
отпуск, отдых, туризм, море, пляж, Турция (2020) | Фото: Накануне.RU

"Турпомощь": Организованно эвакуировать россиян из Турции будут только при наличии путевок

В случае необходимости для российских туристов, купивших путевку в Турцию, решено централизованно организовать эвакуацию. При этом гражданам, самостоятельно приобретавшим билеты и бронировавшим жилье, придется самим реагировать на ситуацию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова директора "Турпомощи" Александра Осауленко.

При этом граждане, которые еще не успели отправиться на отдых, могут отказаться от забронированного тура, но только в соответствии с условиями прописанного договора. Для того, чтобы вернуть полную стоимость поездки необходимо, чтобы страна, куда направляется гражданин, признала форс-мажорные обстоятельства, угрожающие безопасности туристов. На данный момент у желающих вернуть путевку таких правовых оснований нет.

Напомним, что сегодня власти в турецком Мармарисе приступили к эвакуации местных жителей и туристов из отелей из-за серьезных лесных пожаров. Эвакуация идет в профилактических целях. 

Пожары бушуют в курортных зонах Сиде, Соргун и Манавгат. Как сообщалось, в районе стихийного бедствия отменены все экскурсии для туристов. Дым от пожара дошел до отелей. Сегодня возгорание в Манавгате было взято под контроль. Погибли три человека, 122 пострадали.

В генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что вопрос об эвакуации туристов из Турции в связи с сильными лесными пожарами не стоит. Основные туристические объекты находятся вне зоны пожара. Информация о пострадавших россиянах не поступала.



 

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Турция, пожар, эвакуация, Турпомощь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети