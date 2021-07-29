"Турпомощь": Организованно эвакуировать россиян из Турции будут только при наличии путевок

В случае необходимости для российских туристов, купивших путевку в Турцию, решено централизованно организовать эвакуацию. При этом гражданам, самостоятельно приобретавшим билеты и бронировавшим жилье, придется самим реагировать на ситуацию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова директора "Турпомощи" Александра Осауленко.

При этом граждане, которые еще не успели отправиться на отдых, могут отказаться от забронированного тура, но только в соответствии с условиями прописанного договора. Для того, чтобы вернуть полную стоимость поездки необходимо, чтобы страна, куда направляется гражданин, признала форс-мажорные обстоятельства, угрожающие безопасности туристов. На данный момент у желающих вернуть путевку таких правовых оснований нет.

Напомним, что сегодня власти в турецком Мармарисе приступили к эвакуации местных жителей и туристов из отелей из-за серьезных лесных пожаров. Эвакуация идет в профилактических целях.

Пожары бушуют в курортных зонах Сиде, Соргун и Манавгат. Как сообщалось, в районе стихийного бедствия отменены все экскурсии для туристов. Дым от пожара дошел до отелей. Сегодня возгорание в Манавгате было взято под контроль. Погибли три человека, 122 пострадали.

В генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что вопрос об эвакуации туристов из Турции в связи с сильными лесными пожарами не стоит. Основные туристические объекты находятся вне зоны пожара. Информация о пострадавших россиянах не поступала.





