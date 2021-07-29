29 Июля 2021
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Норникель, логотип (2018) | Фото: ru.wikipedia.org

"Норникель" намерен оспорить "завышенный размер ущерба" за аварию в Норильске

"Норникиль" обвинил Росрыболовство в необоснованном завышении размера ущерба водным биоресурсам, к которому привела авария в Норильске. Ведомство требует 58,7 млрд руб. В компании заявили, что собираются оспорить методику расчета после получения иска, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей "Норникель".

Согласно иску, поданного Енисейским территориальным управлением ведомства, гибель рыбы Росрыболовство оценило в 3,6 млрд руб., а затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов в более чем 55 млрд руб.

"Норникель" считает размер ущерба, указанный в сообщении Росрыболовства, необоснованно завышенным. Он многократно выше результатов расчета, проведенного в ходе исследований специализированных научных учреждений об оценке влияния аварийного разлива на водные биоресурсы. Как только компания получит документы Росрыболовства и ознакомится с ними, мы намерены оспаривать иск и методику расчета ущерба в суде", - сообщил представитель компании.

Напомним, в конце мая 2020 г. резервуар на территории ТЭЦ-3 под Норильском дал течь, и в воду и почву вытекли 20 тыс. тонн дизельного топлива. Ранее компания сообщила, что полностью оплатила 146,2 млрд рублей ущерба окружающей среде. Еще свыше 684 млн руб. направлены в бюджет Норильска – это компенсация за вред почвам.

Изначально "Норникель" не согласился с начисленным штрафом (расчетом его занимался Росприроднадзор). Тогда ведомство подало в суд, который и решил в середине февраля, что правда на стороне Росприроднадзора.

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Теги: Норникель, Росрыболовство, иск, ущерб



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Ранее 10.03.2021 19:34 Мск "Вопрос закрыт". Мишустин доложил Путину, что средства штрафа от "Норникеля" поступили в бюджет
Ранее 10.03.2021 13:43 Мск "Норильский никель" выплатил рекордную компенсацию ущерба в 146 млрд рублей


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