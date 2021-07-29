"Поддержка бизнеса дает результат": Индекс промпроизводства в Тюменской области за январь-июнь 2021 года вырос на 10,6%

Индекс промпроизводства в Тюменской области за январь-июнь 2021 года вырос на 10,6%, по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Таковы предварительные данные органов государственной статистики.

"Политика правительства Тюменской области в сфере повышения инвестиционной привлекательности и господдержки бизнеса на протяжении многих лет направлена на диверсификацию региональной экономики и развитие обрабатывающих отраслей. Это наша принципиальная позиция, и ее в полной мере разделяет предпринимательское сообщество. Сегодня мы видим, что такой подход к делу дает конкретные позитивные результаты", – подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Рост промышленного производства в основном обеспечен развитием обрабатывающих производств – 122,4%. По этому показателю Тюменская область занимает 6 место среди регионов России.

Наибольшие темпы роста отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов – 172,7% к уровню января-июня 2020 года, а также лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (177,0%), мебели (154,8%), бумаги и бумажных изделий (143,1%), электрического оборудования (131,8%), ремонте и монтаже машин и оборудования (129,2%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (124,2%), обработке древесины и производстве изделий из дерева (112,7%), металлургическом производстве (106,7%), производстве прочей неметаллической минеральной продукции (105,7%).

По общему росту промышленного производства Тюменская область занимает 25 место среди регионов Российской Федерации.