Будущее Апраксина двора мало волнует чиновников Смольного

Обсуждение реконструкции комплекса исторических зданий Апраксина двора 28 июля между представителями бизнеса и власти не состоялось. Члены комитетов Смольного по инвестициям, вопросам законности, КГИОП и представители администрации Центрального района на мероприятие в бар Money Honey, где должна была состояться встреча, не пришли.

Апраксин двор занимает в самом центре Петербурга территорию, равную 14 га. Состояние исторических корпусов Апраксина двора удручает. К тому же там торгуют контрафактной продукций.

Необходимость скорейшей реконструкции территории, и ее приспособления к современным условиям, понимают представители общественности и бизнеса, но в Смольном не торопятся с решением данной проблемы.

Крупные инвесторы неоднократно проявляли интерес к данному объекту. Еще в 2007 году компания «Главстрой-СПб» Олега Дерипаски выиграла право реновации территории у фирмы «Ренессанс Апраксин двор» Шалвы Чигиринского.

Победитель объявил международный конкурс на лучшую концепцию преобразования Апраксина двора, победу в котором одержало британское архитектурное бюро Wilkinson Eyre. Но проект так и не был реализован.

В 2018 году город расторг соглашение с «Главстрой-СПб». Через год компания вновь подала заявку на участие в реконструкции объекта, но чиновники ее отклонили.

В 2016 году большая часть помещений Апраксина двора перешла под контроль концерна «Питер» миллиардера Николая Пономарева. Проект реновации для компании был разработан архитектурной «Студией-44». Согласно данному проекту, объекты на территории Апраксина двора планировалось переделать под торгово-развлекательные комплексы, гостиницы и спортивные центры. Однако земельные участки на территории объекта не были закреплены за инвестором, поэтому работы так и не начались. Для решения данной проблемы необходимо было менять городские законы, но на стадии одобрения в Заксобрании они забуксовали.

На ухудшение ситуации со сбережением объектов культурного наследия в историческом центре Петербурга неоднократно обращали внимание властей представители общественности и бизнеса. В феврале 2021 года при содействии газеты «Недвижимость и строительство Петербурга» и сайта NSP.RU был запущен проект «Новая жизнь старого центра».

Арендаторы Апраксина двора направили в адрес губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова письмо с просьбой незамедлительно повлиять на ситуацию с восстановлением ансамбля.

«Процесс реконструкции уже не первый год искусственно тормозится администрацией Санкт-Петербурга, стремительно превращая исторический рынок в «портал в криминальные 1990-е», – говорится в обращении бизнесменов к Беглову.

28 июля участники круглого стола провели обсуждение перспектив развития территории Апраксина двора, а также предстоящее выселение арендаторов, которое должно состояться до сентября 2021 года. И отсутствие на встрече представителей Смольного выглядело весьма показательно.