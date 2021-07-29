Предприниматель Евгений Пригожин надеется на обновление погрязшего в скандалах петербургского ЗакСа

«Деловое.TV» поинтересовалось у бизнесмена, что он думает о выдвижении на выборы в ЗакС кандидатов от партии «Родина».

Политическая партия «Родина» выдвинула на выборы в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 54 кандидатов. Не все из них пройдут в законодательный орган. Ведь в гонке также участвуют представители «Единой России», КПРФ и ЛДПР. Вместе они составили больше 200 кандидатов.

«Что касается партии «Родина», то, по моему мнению, в сегодняшней непростой ситуации из-за санкций и ковида, такие патриоты, как «родинцы», все более и более востребованы. даже несколько активных патриотов неплохо взбудоражат лягушек в этом болоте. И это станет хорошим подспорьем в развитии Петербурга», — отметил петербургский предприниматель Евгений Пригожин в комментарии изданию «Деловое.TV».

Под «болотом» бизнесмен подразумевает печально известный прошлый созыв Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Его депутатский состав погряз в скандалах и коррупции. Достаточно вспомнить о так называемой «депутатской поправке» и «весьма странном распиле Генплана», которые не учитывали интересы петербуржцев, но зато на них были потрачены миллионы рублей.

«Некоторые депутаты, как я и говорил, вообще только и делают, что работают на свой карман. Я за то, чтобы этот орган законодательной власти помогал, а не мешал губернатору в развитии Петербурга, привлечении инвестиций и увеличении городского бюджета», — добавил Пригожин.

Бизнесмен, как и многие другие опрошенные изданием эксперты, ожидает, что результатом предстоящих выборов станет слаженная работа ЗакСа и губернатора во благо города и местных жителей.