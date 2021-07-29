29 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
электричка, Пермь (2018) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области двух девочек высадили из электрички на безлюдной станции

В Челябинской области контролер высадила из электрички двух девочек на станции Ванюши, потому что у них не был наличных денег, чтобы оплатить проезд. По данному факту организована проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 28 июля. У двух девочек 11 и 16 лет не было наличных денег, чтобы оплатить проезд. По предварительным данным, контролер электрички "Шумиха - Челябинск-Главный" отказалась принимать банковскую карту и высадила подростков на станции Ванюши. До необходимой станции Чурилово детям пришлось добираться самостоятельно.

В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц Свердловской пригородной компании по соблюдению законодательства о защите прав несовершеннолетних при осуществлении перевозки на железнодорожном транспорте.

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Теги: электричка, дети, контролер,



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