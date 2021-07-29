В Челябинской области двух девочек высадили из электрички на безлюдной станции

В Челябинской области контролер высадила из электрички двух девочек на станции Ванюши, потому что у них не был наличных денег, чтобы оплатить проезд. По данному факту организована проверка, сообщилив пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 28 июля. У двух девочек 11 и 16 лет не было наличных денег, чтобы оплатить проезд. По предварительным данным, контролер электрички "Шумиха - Челябинск-Главный" отказалась принимать банковскую карту и высадила подростков на станции Ванюши. До необходимой станции Чурилово детям пришлось добираться самостоятельно.

В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц Свердловской пригородной компании по соблюдению законодательства о защите прав несовершеннолетних при осуществлении перевозки на железнодорожном транспорте.