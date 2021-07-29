29 Июля 2021
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Игорь Ковпак в суде (2021) | Фото: Накануне.RU

Счета жены депутата-"единоросса", обвиненного в выводе 660 миллионов рублей, разморожены

Арбитражный суд Свердловской области снял арест со счетов и имущества жены единоросса Льва Ковпака Вероники. О данном факте Накануне.RU рассказали в пресс-службе суда.

Как стало известно, произошла замена одной обеспечительной меры на другую. Так, был наложен арест на доли Вероники Ковпак в ООО "КФ Терцет" и ООО "Управа Ко".

Напомним, что ранее было отменено решение об аресте 1 млрд руб., принадлежащего семье депутата Госдумы Льва Ковпака. Вместо этого наложен арест на один из магазинов сети "Кировский" в Екатеринбурге и нежилые помещения на улице Восстания - парковку и подвал.

Отметим, что наше агентство писало подробный материал о данном политическом скандале. В суд обратился конкурсный управляющий фирмы "Продовольственная компания" Константин Марков. Он хочет вернуть долг — более 1 млрд руб. Долг, как считает управляющий, "лежит" на Льве Ковпаке, его отце и супруге депутата, а также ряде подконтрольных компаний. По мнению заявителя, через мнимые сделки с компаниями, которые, вероятно, связаны с семьей господина Ковпака, под видом банкротства могли быть выведены и списаны более 600 млн руб.

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Теги: Лев Ковпак, Вероника Ковпак, кировский, снятие ареста



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