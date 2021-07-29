Гимнастка Мельникова стала третьей в личном многоборье на ОИ
Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала третьей в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио.
Ангелина, набрав в сумме за выступление 57,199 балла, пропустила вперёд лишь представительницу США Сунису Ли (57,433) и бразильянку Ребеку Андраде (57,298).
🥉 МЕЛЬНИКОВА – БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ИГР! НЕВЕРОЯТНО!!!!— Матч ТВ (@MatchTV) July 29, 2021
Ангелина подарила нам еще одну олимпийскую сказку в женском многоборье! Просто потрясающе! Уступила только американке Ли и бразильянке Андраде!
👸 Для нас ты – КОРОЛЕВА ГИМНАСТИКИ 👸 pic.twitter.com/kbk0094vyZ
Отметим также, что накануне Никита Нагорный стал бронзовым призёром в личном многоборье у мужчин.
В командных соревнованиях и мужская, и женская сборная России (на играх в Токио - команда Олимпийского комитета России) одержали победу.