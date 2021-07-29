29 Июля 2021
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Спорт
Ангелина Мельникова на Олимпийских играх в Токио (2021) | Фото: Матч ТВ

Гимнастка Мельникова стала третьей в личном многоборье на ОИ

Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала третьей в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

Ангелина, набрав в сумме за выступление 57,199 балла, пропустила вперёд лишь представительницу США Сунису Ли (57,433) и бразильянку Ребеку Андраде (57,298).

Отметим также, что накануне Никита Нагорный стал бронзовым призёром в личном многоборье у мужчин.

В командных соревнованиях и мужская, и женская сборная России (на играх в Токио - команда Олимпийского комитета России) одержали победу.

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Теги: Олимпийские игры в Токио, спортивная гимнастика, личное многоборье, Ангелина Мельникова



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