Гимнастка Мельникова стала третьей в личном многоборье на ОИ

Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала третьей в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

Ангелина, набрав в сумме за выступление 57,199 балла, пропустила вперёд лишь представительницу США Сунису Ли (57,433) и бразильянку Ребеку Андраде (57,298).

🥉 МЕЛЬНИКОВА – БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ИГР! НЕВЕРОЯТНО!!!!



Ангелина подарила нам еще одну олимпийскую сказку в женском многоборье! Просто потрясающе! Уступила только американке Ли и бразильянке Андраде!



👸 Для нас ты – КОРОЛЕВА ГИМНАСТИКИ 👸 pic.twitter.com/kbk0094vyZ — Матч ТВ (@MatchTV) July 29, 2021

Отметим также, что накануне Никита Нагорный стал бронзовым призёром в личном многоборье у мужчин.

В командных соревнованиях и мужская, и женская сборная России (на играх в Токио - команда Олимпийского комитета России) одержали победу.