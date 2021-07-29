Ученые нашли на месторождении в Татарстане вещество внеземного происхождения

Ученые Казанского федерального университета нашли на месторождении гипса в Татарстане вещество внеземного происхождения.

Образец, который удалось изучить, был найден студенткой КФУ в Камско-Устьинском месторождение. Плотные микровключения заинтересовали специалистов направления "Эконефть".

Научная группа исследовала богатые железом микросферы и микрочастицы, содержащиеся в гипсовой породе. Подробности работы опубликованы в SpringerLink.

Основным компонентов включений оказалось железо. "Мы изучили различные возможности их происхождения и пришли к выводу, что микровключения из верхнеказанского подъяруса имеют внеземной генезис", – сообщил доцент кафедры региональной геологии и полезных ископаемых Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Раиль Кадыров.

Основываясь на необычайной концентрации внеземных микросфер и очень близких к ним по составу микрочастиц, сконцентрированных в тонкой доломитовой прослойке исследуемого образца, ученые Казанского федерального университета предположили их происхождение от метеорной абляции – процесса разрушения поверхности метеорного тела при движении в атмосфере.

Ученые предполагают, что метеорное тело подверглось разрушению при движении в атмосфере, произошедшем над исследуемой территорией 272,95 млн лет назад.