Арбитраж Прикамья утвердил новую редакцию правил продажи стада свиней пермского свинокомплекса

Арбитражный суд Пермского края утвердил новую редакцию правил продажи стада свиней, находящегося на хранении в АО "Пермский свинокомплекс", сообщает "Properm.ru".

Стадо принадлежит ООО "Свинокомплекс Пермский". Ранее 88 тыс. голов свиней были выставлены на аукцион за 422 млн руб. Однако желающих на этот лот не нашлось.

Теперь свинопоголовье выставят на торги двумя лотами — в один лот войдут свиньи, находящиеся в залоге у краевого свинокомплекса: 51 тыс. голов (категории — хряки, свиноматки, отъемыши, откорм) будут продавать с начальной ценой в 149,8 млн руб. 24 тыс. свиней категории "откорм" продадут 24 лотами — по 3 млн 380 тыс. руб. за каждый лот из тысячи голов.

При открытых торгах, предложение снижения цены будет происходить раз в два дня на 10%. Цена отсечения, то есть минимальная стоимость продажи поголовья — 10% от начальной цены.

Залоговое стадо АО "Пермский свинокомплекс" может быть продано за 14,9 млн руб., а вторая часть, которая принадлежит АО "Росслехозбанку", за 9 млн руб. Дата торгов будет назначена после публикации решения суда об утверждении порядка их проведения.

Одновременно с тем суд наложил еще один арест на поголовье и запретил АО "Пермский свинокомплекс" увеличивать объемы забоя свиней.

Ранее сообщалось, что "Пермский свинокомплекс" ждут реформы – сократят и персонал, и животных.

Оптимизация штата должна была составить не более 20% от численности работников предприятия. С 19 июля на территории свинокомплекса начал работать мобильный офис по трудоустройству высвободившихся сотрудников. Содержать все поголовье, находящееся на свинокомплексе, предприятию не на что. Сообщалось, что эти меры помогут стабилизировать сложную финансовую ситуацию на предприятии.