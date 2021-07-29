На протестной акции КПРФ в Москве задержали больше десятка человек

Полиция задержала более десятка человек на встрече с избирателями, которую сегодня в Москве проводили коммунисты Валерий Рашкин, Анастасия Удальцова и др. Представителей КПРФ, протестующих против политических репрессий и снятия с выборов Павла Грудинина, не пустили выступить у дверей приемной администрации президента, поэтому они собрались на другой стороне улицы. В соседних переулках расположились автозаки, в которые забирали участников встречи, не желавших уйти с мероприятия после предложения полиции.

Полицейские в громкоговоритель сообщали, что "мероприятие не согласовано, граждане должны разойтись". При этом Рашкин настаивал на законности встречи зарегистрированных депутатов в Госдуму со своими сторонниками и избирателями.

Глава Союза женщин России Нина Останина сообщила, что передаст сегодня в общественную приемную администрации президента обращение, в котором требует распустить ЦИК.

Анастасия Удальцова, которую задержали во вторник на встрече с избирателями, рассказала, что по ее одномандатному Нагатинскому округу зарегистрировали кандитата-"спойлера". Удальцова полагает, что кандидатка Анна Удалова, идущая на выборы от "Коммунистов России", будет стоять в бюллетене раньше и просто оттянет протестные голоса.