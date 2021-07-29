Екатеринбургского общественника могут снять с выборов в ЗакСО и Госдуму из-за COVID-19

Общественника из Екатеринбурга и члена партии "Яблоко" Владислава Постникова могут лишить возможности избираться в Законодательное собрание Свердловской области и Госдуму РФ, пока он находится на самоизоляции из-за коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Постникова, главная проблема заключается в том, что предоставить документы на выборы онлайн невозможно: это нужно сделать либо лично, либо через представителя по доверенности, заверенной главврачом стационара. Вот только дозвониться до медучреждений невозможно.

"Ни до поликлиники, ни до больницы (и до Роспотребнадзора, кстати, тоже) дозвониться невозможно — звоню который день, но либо сброс, либо занято, либо не отвечают. Иногда вообще будто издевательски берут трубку и через 1-2 секунды бросают. Дооптимизировались. И что я, по-вашему, должен делать, уважаемая избирательная комиссия? Провоцируете, чтобы я сам пришел с положительным тестом в избирком? Да, нынче Cоvid могут использовать для политических административок и уголовок, ну а как мне еще защитить интересы своих избирателей?" – комментирует ситуацию общественник.

Первые симптомы COVID-19 Постников обнаружил у себя еще на прошлой неделе и сразу ушел на самоизоляцию. После вызвал специалистов для сдачи теста, который подтвердил заражение. Для участия в выборах в ЗакСО необходимо подать документы до конца завтрашнего дня, а на регистрацию в Госдуму – до 4 августа.

Напомним, что в мае Постникова обвинили в экстремизме из-за протестов в парке УрГУПС. Сам же активист считает, что таким образом его собирались "отсечь" от выборов.