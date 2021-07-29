В турецком Мармарисе началась эвакуация отелей

Власти в турецком Мармарисе приступили к эвакуации местных жителей и туристов из отелей из-за серьезных лесных пожаров, передает телеканал NTV.

Отмечается, что эвакуация идет в профилактических целях.

При этом на кадрах, которые показал телеканал, видно, что лес горит в непосредственной близости от жилых домов и гостиниц.

Ранее россиянам, отдыхающим в турецкой провинции Анталья, было рекомендовано не покидать территорию отелей из-за действующих лесных пожаров.

Пожары бушуют в курортных зонах Сиде, Соргун и Манавгат. Как сообщалось, в районе стихийного бедствия отменены все экскурсии для туристов. Дым от пожара дошел до отелей.

Сегодня пожар в Манавгате был взят под контроль. Погибли три человека, 122 пострадали.

В генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что вопрос об эвакуации туристов из Турции в связи с сильными лесными пожарами не стоит. Основные туристические объекты находятся вне зоны пожара. Информация о пострадавших россиянах не поступала.