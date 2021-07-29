Уничтожено 100 деревьев: в Березовой роще в Екатеринбурге снова начались вырубки

В Березовой роще Академического района Екатеринбурга снова идут вырубки леса. В настоящий момент вырублено 100 деревьев. По словам активистов, рабочие планируют вырубить 2 гектара леса.

Как рассказал в беседе с Накануне.RU житель одного из близлежащих домов, расположенных на улице Волошина, вырубки совершаются для обеспечения пожарного проезда к построенным многоэтажкам "Атомстройкомплекса".

"Полосу для выезда вырубают. В ширину территория с лесом занимает 25 метров. Она огорожена забором, но с утра я поймал людей за ограждением и пытался им воспрепятствовать. Однако, другие активисты находились на работе и мне никто не смог помочь. Ранее прошла встреча ТОСа и застройщика. Там было заявлено, что дома не могут быть сданы, пока не будут вырублены деревья. Лично я считаю, что вырубки - это варварство. Нет уважения к людям, которые тут живут", - заявил Петр Вяткин.

Также, по словам активиста, в администрации Екатеринбурга обещали присвоить категорию Р-1 (природная зона) земле, где расположена Березовая роща. По этому вопросу будут назначены публичные слушания.