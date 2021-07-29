В Челябинске приостановлен еще один аукцион на покупку автобусов

В Челябинске из-за жалобы УФАС приостановил определение поставщика на поставку 40 автобусов, использующих сжиженный природный газ в качестве моторного топлива. Начальная цена контракта – 551 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа, с жалобой обратилось ООО "Газомоторное топливо-Раритек". Компания указала на неправомерное установление заказчиком требования относительно длины автобусов. Это, по мнению заявителя, может привести к ограничению конкуренции.

Рассмотрение жалобы назначено на 3 августа.

Напомним, ранее был приостановлен аукцион на поставку 110 автобусов, использующих природный газ в качестве моторного топлива. На закупку поступила жалоба от АНО "Зеленая страна".

В июле в Челябинске было объявлено два аукциона на покупку 150 автобусов. Область закупает 40 автобусов, использующих сжиженный природный газ в качестве моторного топлива. Начальная цена – 551,4 млн руб. Также планируется приобрести 110 автобусов, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива. Начальная цена аукциона – 1 млрд 362,5 млн руб.

11 июня председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении межбюджетных трансфертов для регионов на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта "Экология". Средства в размере 4,8 млрд руб. направлены четырем регионам, в том числе Челябинской области. Челябинск получил 1,9 млрд руб. для покупки 150 автобусов большого класса, использующих газ в качестве моторного топлива, Магнитогорск – 400 млн руб. на приобретение десяти трамваев.