Российские рапиристки завоевали золотые награды Олимпиады в командных соревнованиях

Женская сборная России по фехтованию на рапире выиграла золотые медали Олимпийских игр в Токио.

Команда в составе Инны Дериглазовой, Ларисы Коробейниковой, Марты Мартьяновой и Аделины Загидуллиной стала победителем олимпийского турнира. В финале наши спортсменки одолели сборную Франции со счётом 45:34.

🥇 ЗОЛОТО! НАШИ ФЕХТОВАЛЬЩИЦЫ ЛУЧШИЕ В КОМАНДНОЙ РАПИРЕ!



Фантастический финал от наших девушек против француженок – 45:34



💁 Инна Дериглазова

💁 Лариса Коробейникова

💁 Аделина Загидуллина

💁 Марта Мартьянова



Это было великолепно 👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/XkAI6bHk5N — Матч ТВ (@MatchTV) July 29, 2021

Загидуллина не выступала в финале, а Мартьянова сумела провести решающий поединок с травмой.

❤️ Мартьянова – героиня финала в командной рапире. Марта провела весь поединок с травмой



В самом начале сражения с француженками Мартьянова подвернула ногу. Врачи перебинтовали ногу нашей спортсменке, и она вернулась на дорожку. Вот это воля к победе 💪



Настоящая чемпионка 👏 pic.twitter.com/7TzxFTOjcy — Матч ТВ (@MatchTV) July 29, 2021

Бронзовые награды в этом виде программы завоевали итальянки, разгромившие представительниц США со счётом 45:23.

"Золото" рапиристок стало восьмым для России (на ОИ-2020 - команда Олимпийского комитета России) в Токио.