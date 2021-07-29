29 Июля 2021
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Спорт
Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова на Олимпийских играх в Токио (2021) | Фото: Associated Press / Andrew Medichini

Российские рапиристки завоевали золотые награды Олимпиады в командных соревнованиях

Женская сборная России по фехтованию на рапире выиграла золотые медали Олимпийских игр в Токио.

Команда в составе Инны Дериглазовой, Ларисы Коробейниковой, Марты Мартьяновой и Аделины Загидуллиной стала победителем олимпийского турнира. В финале наши спортсменки одолели сборную Франции со счётом 45:34.

Загидуллина не выступала в финале, а Мартьянова сумела провести решающий поединок с травмой.

Бронзовые награды в этом виде программы завоевали итальянки, разгромившие представительниц США со счётом 45:23.

"Золото" рапиристок стало восьмым для России (на ОИ-2020 - команда Олимпийского комитета России) в Токио.

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Теги: Олимпийские игры в Токио, фехтование, рапиристки, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова



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