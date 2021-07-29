Российские рапиристки завоевали золотые награды Олимпиады в командных соревнованиях
Женская сборная России по фехтованию на рапире выиграла золотые медали Олимпийских игр в Токио.
Команда в составе Инны Дериглазовой, Ларисы Коробейниковой, Марты Мартьяновой и Аделины Загидуллиной стала победителем олимпийского турнира. В финале наши спортсменки одолели сборную Франции со счётом 45:34.
🥇 ЗОЛОТО! НАШИ ФЕХТОВАЛЬЩИЦЫ ЛУЧШИЕ В КОМАНДНОЙ РАПИРЕ!— Матч ТВ (@MatchTV) July 29, 2021
Фантастический финал от наших девушек против француженок – 45:34
💁 Инна Дериглазова
💁 Лариса Коробейникова
💁 Аделина Загидуллина
💁 Марта Мартьянова
Это было великолепно 👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/XkAI6bHk5N
Загидуллина не выступала в финале, а Мартьянова сумела провести решающий поединок с травмой.
❤️ Мартьянова – героиня финала в командной рапире. Марта провела весь поединок с травмой— Матч ТВ (@MatchTV) July 29, 2021
В самом начале сражения с француженками Мартьянова подвернула ногу. Врачи перебинтовали ногу нашей спортсменке, и она вернулась на дорожку. Вот это воля к победе 💪
Настоящая чемпионка 👏 pic.twitter.com/7TzxFTOjcy
Бронзовые награды в этом виде программы завоевали итальянки, разгромившие представительниц США со счётом 45:23.
"Золото" рапиристок стало восьмым для России (на ОИ-2020 - команда Олимпийского комитета России) в Токио.