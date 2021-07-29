В Петербурге умерли несколько привитых от COVID-19 пациентов

Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил о нескольких случаях смертей полностью привитых от коронавируса пациентов.

По его словам, летальные случаи связаны с наличием у людей тяжелых сопутствующих заболеваний, передает РИА Новости.

"Те, кто были вакцинированы, госпитализированы в тяжелой форме и скончались, заболели до завершения полного цикла вакцинации, у них просто не сформировался иммунитет",— сказал чиновник.

Лисовец подчеркнул, что случаи являются единичными, каждый изучается специальной комиссией. Исследования не выявили связи смертей и компонентов прививки.

Ранее Минздрав Карелии подтвердил смерть женщины после вакцинации. Она умерла через две недели после укола.