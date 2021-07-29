В Москве возле администрации президента задержали кандидата в Госдуму от КПРФ

В Москве около администрации президента полиция задержала московского коммуниста и кандидата в депутаты Госдумы Павла Иванова. Об этом сообщает партийное издание московского отделения КПРФ "Красная Москва".

Сообщается, что заведующий отделом по протестной работе и работе с общественными объединениями МГК КПРФ Иванов вышел на акцию "Против политических репрессий, принудительной вакцинации и партии жуликов и воров".

При этом по одной из версий, появившихся в сети, Иванова забрали за участие в прошедшей 24 июня в Новопушкинском сквере акции, по другой – за плакат, который он держал на встрече с избирателями в субботу (против принудительной вакцинации). Иванов сообщил, что его увозят в автозаке.

Напомним, во вторник столичная полиция во время встречи с избирателями задержала другого кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ – Анастасию Удальцову.

В руководстве партии назвали это "беспределом" и обещали протестовать против подобных задержаний.