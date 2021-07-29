В свердловском поселке двухлетний мальчик-инвалид утонул в 30-литровой бочке

СКР по Свердловской области расследуют уголовное дело по факту смерти двухлетнего ребенка-инвалида, утонувшего в 30-литровой бочке. Трагедия произошла в п. Бисерть, когда за мальчиком приглядывала 16-летняя сестра.

В тот день отец ребенка ушел на работу (сварщик), а мать отправилась по делам, оставив с сыном дочь-подростка. По словам самой девушки, они спокойно играли, после чего ей потребовалось отойти в туалет. По возвращению подросток обнаружила младшего брата наполовину погруженным в 30-литровую бочку, несмотря на то, что перед уходом на всякий случай проверила, защелкнута ли крышка. По ее словам, ребенок постоянно норовил туда залезть. Сейчас с девушкой работает психолог.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР РФ, расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ – "Причинение смерти по неосторожности" на личный контроль взял глава СКР Александр Бастыркин.

Как сообщает LIFE SHOT, экспертиза показала в крови утонувшего 0,66 промилле алкоголя. При этом старшая сестра уверяет, что в тот день никто из ее семьи не притрагивался к алкоголю. Однако у отчима есть сестра, которая часто приходит к ним со своим сожителем. Оба они "глушат брагу или спирт".