29 Июля 2021
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Спорт
Даниил Медведев на Олимпийских играх в Токио (2021) | Фото: David Ramos / Getty Images Sport / Getty Images

Российского полуфинала не будет. Теннисист Медведев вылетел с турнира Олимпиады в Токио

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл четвертьфинальный матч олимпийского турнира в Токио.
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Матч продолжался 1 час 42 минуты и завершился в двух сетах со счётом 2:6, 6:7 (5:7).

Таким образом, российского полуфинала в мужском одиночном разряде не будет. С "обидчиком" Медведева теперь встретится Карен Хачанов.

"Очень расстроен, это был первый турнир, где я почувствовал, что играю не за себя, а за страну. Втройне обидно и стыдно, что не получилось в каком-то смысле показать не уровень игры, а уровень результата, на который я был способен", - цитирует Р-Спорт слова Медведева, сказанные после вылета с турнира.

Отметим также, что за медали в теннисе на Олимпиаде в Токио продолжают бороться российская женская пара и две российские пары в миксте.

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Теги: Олимпийские игры в Токио, теннис, Даниил Медведев, Карен Хачанов



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