Российского полуфинала не будет. Теннисист Медведев вылетел с турнира Олимпиады в Токио

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл четвертьфинальный матч олимпийского турнира в Токио.

Лучший теннисист России, вторая ракетка мира проиграл шестому сеяному на Олимпиаде испанцу Пабло Карреньо-Бусте.

Матч продолжался 1 час 42 минуты и завершился в двух сетах со счётом 2:6, 6:7 (5:7).

Таким образом, российского полуфинала в мужском одиночном разряде не будет. С "обидчиком" Медведева теперь встретится Карен Хачанов.

КАКОЙ ДРАМАТИЧНЫЙ МАТЧ! Медведев боролся до последнего, но не смог выйти в полуфинал 😩



После вчерашнего сложнейшего матча на жаре Дане пришлось очень непросто с Карреньо-Бустой



Очень обидно за Медведева 😔



Испанец сыграет в полуфинале с нашим Кареном Хачановым. pic.twitter.com/Tpquw0pcyu — Матч ТВ (@MatchTV) July 29, 2021

"Очень расстроен, это был первый турнир, где я почувствовал, что играю не за себя, а за страну. Втройне обидно и стыдно, что не получилось в каком-то смысле показать не уровень игры, а уровень результата, на который я был способен", - цитирует Р-Спорт слова Медведева, сказанные после вылета с турнира.

Отметим также, что за медали в теннисе на Олимпиаде в Токио продолжают бороться российская женская пара и две российские пары в миксте.