Российского полуфинала не будет. Теннисист Медведев вылетел с турнира Олимпиады в Токио
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл четвертьфинальный матч олимпийского турнира в Токио.
Лучший теннисист России, вторая ракетка мира проиграл шестому сеяному на Олимпиаде испанцу Пабло Карреньо-Бусте.
Матч продолжался 1 час 42 минуты и завершился в двух сетах со счётом 2:6, 6:7 (5:7).
Таким образом, российского полуфинала в мужском одиночном разряде не будет. С "обидчиком" Медведева теперь встретится Карен Хачанов.
КАКОЙ ДРАМАТИЧНЫЙ МАТЧ! Медведев боролся до последнего, но не смог выйти в полуфинал 😩— Матч ТВ (@MatchTV) July 29, 2021
После вчерашнего сложнейшего матча на жаре Дане пришлось очень непросто с Карреньо-Бустой
Очень обидно за Медведева 😔
Испанец сыграет в полуфинале с нашим Кареном Хачановым. pic.twitter.com/Tpquw0pcyu
"Очень расстроен, это был первый турнир, где я почувствовал, что играю не за себя, а за страну. Втройне обидно и стыдно, что не получилось в каком-то смысле показать не уровень игры, а уровень результата, на который я был способен", - цитирует Р-Спорт слова Медведева, сказанные после вылета с турнира.
Отметим также, что за медали в теннисе на Олимпиаде в Токио продолжают бороться российская женская пара и две российские пары в миксте.