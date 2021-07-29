29 Июля 2021
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дождь, непогода, ливень, лужи (2018) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале в конце недели ждут грозы и сильный ветер

В конце этой недели на Среднем Урале вновь резко испортится погода.

По данным синоптиков, в пятницу, 30 июля, местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди и грозы. Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, также прогнозируется ветер с порывами до 15 метров в секунду.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи свердловчан призывают сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101. Также можно обратиться по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Напомним, две недели назад из-за сильного ливня с грозой, продолжавшегося в некоторых районах Екатеринбурга до часа, оказались затоплены улицы, а в одном из ТЦ обрушился потолок. После этого глава столицы Урала Алексей Орлов поручил сделать ливневки в городе по образцу тех, что установлены в микрорайоне Солнечный.

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Теги: грозы, ветер, погода, Средний Урал



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