29 Июля 2021
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер, Владимир Якушев, (2021) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Дома в пострадавших от лесных пожаров поселках в Челябинской области начнут сдавать с 15 сентября

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев посетил пострадавшие от лесных пожаров поселки Джабык и Запасное. Полпред проверил ход работ по ликвидации последствий пожара и восстановлению жилья, а также провел совещание, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Якушев поручил провести все строительные работы в срок до 1 октября, а также помочь гражданам восстановить в максимально короткие сроки документы и получить компенсации.

В настоящий момент, по словам губернатора Алексей Текслера, все жители поселков Джабык и Запасное получили выплаты по 10 тыс. руб. 55 человек получили материальную помощь в размере 100 тыс. руб. в связи с полной утратой имущества. Работа в этом направлении продолжается.

Идет возведение 19 домов. Строители заливают фундамент. На месте работают пять подрядчиков. Первые дома начнут сдавать с 15 сентября, завершить работы планируется до 1 октября. Также принято решение по дачам. Владельцам домов будет компенсирована утрата по принципу "метр в метр". В Правительство РФ направлено обращение с просьбой оказать помощь за счет средств резервного фонда.

Алексей Текслер, Владимир Якушев,(2021)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Напомним, площадь лесных пожаров на юге области составила 14 тыс. га. Огнем было уничтожено 51 дом в поселке Джабык и 10 домов в поселке Запасное. Вечером 12 июля было объявлено о ликвидации природных пожаров, 23 июля был отменен режим ЧС в регионе.

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Теги: лесной пожар, Алексей Текслер, строительство, дома, Владимир Якушев,



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