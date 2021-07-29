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Происшествия Сибирский ФО
(2004) |

В Красноярском крае нашли тело убитого медведем туриста в парке "Ергаки"

В природном парке "Ергаки" нашли тело туриста, которого позавчера задрал медведь. Медведя тоже обнаружили, его застрелили. У него взяли биоматериалы для генетической экспертизы, чтобы установить, он ли убил путешественника.

Следственный комитет проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Тело погибшего с рваными ранами было обнаружено на месте туристической стоянки. Его доставят в районный центр для судебно-медицинской экспертизы.

"24 июля группа туристов в составе четверых человек прибыла из города Москва в Республику Хакасия, откуда направилась на одну из турбаз на территории природного парка "Ергаки", где после регистрации выдвинулись по одному из маршрутов горного массив парка. Туристический поход был рассчитан на 2 недели. Ранним утром 27 июля в районе 9 озер хребта Араданский, где туристы остановились на ночлег, при сборе палаточного лагеря на одного из туристов напал медведь. Другим участникам группы удалось покинуть место происшествия. Через несколько часов, добравшись до места спасательного поста МЧС участники группы сообщили о произошедшем", - говорится в сообщении СКР.

Между тем, администрация парка просит власти закрыть "Егарки" для посещения. "На территории Араданского хребта дирекция парка не осуществляет регулирование численности медведей в связи с отсутствием сил и средств, — уточнили в администрации парка. — <…> Мы рекомендуем всем туристам отложить свою поездку в природный парк "Ергаки" до принятия официального решения по закрытию или ограничению посещения парка".

Напомним, 22 июня на озере Медвежьем в "Ергаках" медведь напал на группу туристов из 13 человек. Животное растерзало 16-летнего подростка и ранило мужчину, пытавшегося помочь жертве. Тогда медведя выследили охотники и убили.

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Теги: ергаки, природный парк, медведь, нападение



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