Авиакомпании "Россия" разрешили полеты на египетские курорты

Авиакомпания Россия (входит в группу "Аэрофлот") получила разрешение Росавиации совершать рейсы на курорты Египта.

Перевозчик готов начать полеты с 9 августа, сообщает "Интерфакс". Рейсы компания будет выполнять в партнерстве с туроператором "Библио-Глобус".

Для обеспечения безопасности граждан РФ авиакомпания заключила соглашение с АО "Шереметьево Безопасность".

Напомним, девять авиаперевозчиков России запросили у Росавиации допуски на выполнение рейсов на курорты Египта - Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что прямые перелеты на курорты Египта будут как минимум вдвое дороже стыковочных из-за ограниченного числа разрешенных рейсов.

8 июля президент России Владимир Путин отменил указ, запрещающий российским авиакомпаниям летать на египетские курорты. Однако 20 июля Росавиация не дала авиакомпаниям доступ к полетам. Пояснялось, что отказ был обусловлен отсутствием решения оперштаба о возобновлении чартерного авиасообщения с курортами.