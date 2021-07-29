29 Июля 2021
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Общество В России
египет шарм-эль-шейх аэропорт (2011) | Фото: Накануне.ru

Авиакомпании "Россия" разрешили полеты на египетские курорты

Авиакомпания Россия (входит в группу "Аэрофлот") получила разрешение Росавиации совершать рейсы на курорты Египта.

Перевозчик готов начать полеты с 9 августа, сообщает "Интерфакс". Рейсы компания будет выполнять в партнерстве с туроператором "Библио-Глобус".

Для обеспечения безопасности граждан РФ авиакомпания заключила соглашение с АО "Шереметьево Безопасность".

Напомним, девять авиаперевозчиков России запросили у Росавиации допуски на выполнение рейсов на курорты Египта - Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что прямые перелеты на курорты Египта будут как минимум вдвое дороже стыковочных из-за ограниченного числа разрешенных рейсов.

8 июля президент России Владимир Путин отменил указ, запрещающий российским авиакомпаниям летать на египетские курорты. Однако 20 июля Росавиация не дала авиакомпаниям доступ к полетам. Пояснялось, что отказ был обусловлен отсутствием решения оперштаба о возобновлении чартерного авиасообщения с курортами.

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Теги: авиакомпания россия, египет, курорты египта



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