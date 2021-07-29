В Екатеринбурге мошенники похитили 15 млн: жертвам говорили, что "решают вопросы" в мэрии

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью. На скамье подсудимых оказались 45-летний мужчина и его 70-летняя знакомая.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, злоумышленники вводили уральцев в заблуждение по поводу возможности получения жилья в собственность по цене значительно ниже рыночной. Они уверяли, что благодаря их, якобы, связям в органах власти у них есть возможность включить желающих в список для заключения договора социального найма, а получив таким образом квартиру, наниматель сможет в дальнейшем ее приватизировать.

По словам обвиняемых, для "решения вопроса" надо было предоставить определенную сумму, которая будет передана чиновнику. Чтобы убедить людей, злоумышленники даже знакомили их с женщиной, которую представляли сотрудницей администрации Екатеринбурга по фамилии "Доронина", которая подтверждала достоверность информации. В реальности же никакую должность в мэрии она не занимала, а ее подельники никакого отношения к оформлению договоров соцнайма или собственности на жилье не имели.

Сумма, которую требовали злоумышленники в каждом случае, составляла около миллиона рублей. Для убедительности потенциальной жертве показывали жилье, в которое ее планируют заселить. Как полагают в МВД, для этого использовались съемные квартиры, либо жилища, принадлежащие маргинальным личностям.

Получив от потерпевших деньги, мошенники всячески тянули время, а затем просто переставали выходить на связь. Полученные таким путем средства они тратили на себя.

Когда один из аферистов был задержан полицейскими, то не стал отпираться и написал явку с повинной: оказалось, что он представлялся вымышленным именем "Николай Владимирович". Также сыщикам удалось выяснить личность его знакомой, которая участвовала в незаконной деятельности.

Всего от действий злоумышленников пострадали 13 человек, причиненный им ущерб составил более 15 миллионов рублей. Сейчас расследование завершено, дело передано в Чкаловский районный суд.