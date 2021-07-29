В Тюменской области ликвидировали боевиков "ИГИЛ"*, которые готовили теракт
В ночь на 29 июля в Тюменском районе в ходе спецоперации сотрудники регионального управления ФСБ ликвидировали двух вооруженных мужчин, планировавших совершить в Тюмени теракт. При задержании они оказали активное сопротивление, используя огнестрельное оружие и боеприпасы, сообщили Накануне.RU в СКР.
В ходе осмотра места происшествия с применением криминалистической техники изъяты боеприпасы, оружие, элементы самодельного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело.
ТАСС со ссылкой на ФСБ уточняет, что убитые – представители запрещённой в России террористической организации "Исламское государство"*.