В Тюменской области ликвидировали боевиков "ИГИЛ"*, которые готовили теракт

В ночь на 29 июля в Тюменском районе в ходе спецоперации сотрудники регионального управления ФСБ ликвидировали двух вооруженных мужчин, планировавших совершить в Тюмени теракт. При задержании они оказали активное сопротивление, используя огнестрельное оружие и боеприпасы, сообщили Накануне.RU в СКР.