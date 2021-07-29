"Право не умереть и не заболеть должно превалировать над правом не прививаться" - Онищенко

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что в стране "недопустимо мало вакцинированных от коронавируса".

Он также выразил недовольство количеством непроверенной и фейковой информации. "Информационно-террористическая атака идет, которая дискредитирует вакцины. Парад нелепостей", - заявил Онищенко на пресс-конференции.

Также он прокомментировал ситуацию с обязательной вакцинацией: "У нас вакцинация по принципу информированного согласия, врач должен вас убедить. Но есть группы людей, которые в силу своей специфики обязаны прививаться. Например, сотрудники общепита. Для них это еще и техника безопасности, как и спецодежда. И они об этом знают. У них есть медицинская книжка, в которой отмечаются обязательные обследования. Они обязаны проходить медосмотры. И если они их не проходят – их можно только на этом основании уже отстранить от работы".

"Мы вакцинацией обеспечиваем право гражданина РФ не умереть и не заболеть и не заразить своих близких. Это право должно превалировать над правом не прививаться", - полагает депутат.