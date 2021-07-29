29 Июля 2021
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стадион, Молот, застройка, Елена Германова, штраф, несанкционированная акция, обращение к Путину, прямая линия (2021) | Фото: Накануне.RU

В Кремле разобрались с историей наказания пермской активистки, записавшей обращение к Путину

В Кремле прокомментировали протесты пермских активистов против застройки стадиона "Молот". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на стадионе уже больше года никто не занимается спортом и его нельзя назвать спортивным объектом.

"Этот стадион, к сожалению, долгое-долгое время абсолютно не работал не работает до сих пор. Там все заросло бурьяном. Никакого спорта там не было уже давным-давно. Вот что нам удалось выяснить. Единственное, что там происходило, - там жители выгуливали собак. Но там ведутся какие-то споры с собственниками, и так далее и тому подобное. И конечно, во многом там достаточно недобросовестно собственники эксплуатировали эту тему", - приводят слова пресс-секретаря Путина "РИА Новости".

В ситуации со штрафом пермячки, записавшей обращение на прямую линию, в Кремле также разобрались. По словам Пескова, активистка Елена Германова будет оспаривать это решение в предусмотренном законом порядке. Он предложил дождаться результатов.

Добавим, что проверку после инцидента начала краевая прокуратура.

стадион, Молот, застройка, Елена Германова, штраф, несанкционированная акция, обращение к Путину, прямая линия(2021)|Фото: Накануне.RU

Как сообщало Накануне.RU, в Перми за несанкционированную акцию якобы было задержано несколько активистов, которые записывали видеообращение для "Прямой линии" с жалобой на планы застройки на месте стадиона "Молот".

Позже Мотовилихинский районный суд Перми оштрафовал Елену Германову. По ст. 20.2 ч.2 КоАП РФ ей назначен штраф в размере 20 тыс. руб.

Активистка сообщала, что изначально планировала записывать видеоролик вдвоем, однако проходившие мимо люди, узнав, для каких целей идет запись, присоединились. В результате в кадр попали около 20 человек.

Участок под застройку находится в частной собственности. На нем планируется построить ФОК с бассейном на 12 дорожек протяженностью 50 метров. На сегодняшний день в регионе только один бассейн – "Олимпия" – соответствует стандартам подготовки спортсменов высокого уровня. Жителям района, обеспокоенным, что после застройки стадиона они потеряют место, где можно бесплатно заниматься спортом, власти пообещали, что в 2022 г. запланировано строительство межшкольного стадиона по улице Инженерной, 5, у школы бизнеса и предпринимательства.

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Теги: стадион, Молот, застройка, Елена Германова, штраф, несанкционированная акция, обращение к Путину, прямая линия



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