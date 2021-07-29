Лоукостер просится в регионы

Второй по значимости частный авиаперевозчик России – S7 Group – объявил о масштабных и в чем-то грандиозных планах по развитию внутреннего рынка. Создание лоукостера, отдельного от "материнской" компании и развитие межрегиональных перевозок с выходом к 2024 году на объем в 6-7 млн пассажиров в год. Накануне.RU поговорило с экспертом авиаотрасли, который считает, что идея действительно хорошая, но её реализация потребует значительных усилий.

О создании нового лоукостера на неделе объявила председатель совета директоров S7 Group Татьяна Филева.

Планируется зарегистрировать совершенно новое юрлицо с функциями лоукостера, Филева довольно оптимистично оценила объем рынка внутренних авиаперевозок в 6-7 млн пассажиров ежегодно. Даже на будущий год, по планам, планируется перевезти около миллиона, так что, перспективы действительно есть. Кстати, внешне предложенная бизнес-модель действительно выглядит привлекательно (помним, что конкретные экономические показатели и цифры пока отсутствуют, – прим.) – выполнение полетов из ряда регионов России, в основном, "в средней полосе" комфортабельными Airbus 320 Neo, заказ на первые лайнеры для лоукостера уже сформирован и отправлен.

Татьяна Филева говорила о том, что сегодня жители российских городов, даже миллионников типа Челябинска и Омска, лишены доступных билетов. "Казань могла бы развиваться лучше", - отметила спикер, имея в виду именно региональные полеты. Более или менее программы доступности действуют и работают в двух крупных агломерациях, Москве и Санкт-Петербурге, на них приходится чуть ли 80% кресел в самолетах. Ситуация, конечно, выглядит несправедливо даже на первый взгляд, учитывая, что у жителей обеих столиц доходы все-таки в среднем выше, нежели у большинства жителей регионов, для которых авиаперелеты стали малодоступными или совсем недоступными, учитывая уровень зарплат и доходов.

Многие люди старшего возраста еще помнят времена, когда советским "Аэрофлотом" можно было, например, улететь из Екатеринбурга, тогда Свердловска, в тот же Омск или Магнитогорск с Курганом. И цена билета была соответствующей, то есть абсолютно доступной для большинства работающих граждан или даже студентов. Сегодня в принципе даже не о ценах стоит говорить на внутрирегиональные перелеты – перелетов между многими регионами просто нет.

Мы обсудили эти планы с Борисом Рыбаком, экспертом в авиаперевозках и генеральным директором компании "Инфомост".

- На ваш взгляд, идея создания отдельного лоукостера, авиакомпании для использования только на внутренних линиях – она правильная?

- Думаю, да. И, безусловно, при правильной бизнес-модели это будет востребовано. У компании S7 всегда был грамотный, профессиональный менеджмент, так что у них есть шанс. Не будем забывать, что они собираются развивать бизнес лоукостера, минуя полеты в Москву и Санкт-Петербург, а это означает сразу минус 20% НДС в налогообложении. Хорошая фора для авиакомпании!

- Борис Борисович, а вот в вашем понимании, сколько в таком случае должен стоить авиабилет на региональных перевозках, если мы ориентируемся на доступность, и второе – на хотя бы минимальную прибыль для самой авиакомпании?

- Сложно сразу ответить, объясняю почему. Тут даже исходить из терминологических разногласий, например, что такое лоукостер и его бизнес, довольно затруднительно. Обычно считают, что бизнес-модель лоукостера – это "убийство" всех не связанных с самими перелетами издержек авиакомпании. Начиная от еды и напитков на борту до гораздо более серьезных вещей, скажем, аэропортовых сборов и цены топлива. Если помните, некоторое время назад была громкая история авиакомпании-лоукостера "Победа", её руководители заявили, что не станут выполнять рейсы в Санкт-Петербург, то есть в Пулково. Как раз такой случай – не договорились, в ситуацию пришлось вмешиваться вышестоящим авиационным властям.

- При том, что "Победа" 100-процентная "дочка" "Аэрофлота", который возглавлял нынешний министр транспорта Виталий Савельев. Мне кажется, сам кейс вот этот с отменой направления Пулково все-таки непоказателен – лоукостер "Победа" работает все же под "прикрытием" государства, во многом на бюджетные субсидии, а у Филевых как частников ситуация будет иная, нет?

- И да, и нет. "Победа", конечно, это особый случай. Тем не менее, реализованная ими схема – работает. Скорее всего, то же самое будет и у нового перевозчика, о чем говорит Татьяна Филева.

- Так все-таки, я не понял, сейчас возможно убрать для лоукостера большинство громадных издержек в региональных аэропортах? Не секрет же, что практически всюду работают поставщики-монополисты топлива, сами аэропортовые сборы на обслуживание иногда превышают все разумные пределы и т.д. и т.п. И понятно, почему такие цены на перелеты, как это устранить?

- Все это есть, кто спорит! Но есть и другой момент, крупные игроки на рынке, тот же S7, имеют возможность за счет одновременной закупки больших объемов топлива снижать издержки. То же самое с аэропортовыми сборами – не договорятся, перевозчик просто не полетит в этот аэропорт. А это прямой убыток для последнего. Если посмотреть на европейский опыт, кстати, там антимонопольная служба не раз и не два штрафовала сами авиакомпании-лоукостеры.

- По какой причине?

- Они начинали "выкручивать руки" как раз небольшим региональным аэропортам! Либо снижайте расценки, либо мы к вам не летаем. Несколько лет это работало, пока, повторюсь, авиакомпаниям не стали приходить штрафы за нарушение и монополизм.

- У нас все-таки не Европа и ситуация пока не в пользу авиакомпаний. А сколько должен в вашем понимании стоить авиабилет на внутренних рейсах?

- Я не знаю, нужно разбирать каждый конкретный случай. Еще раз – лоукостер работает за счет того, что "убирает" все, что можно убрать из цены билета. Плюс быстрая оборачиваемость самих летающих машин, в той же Европе самолет мог в один день выполнять 5-6 рейсов по нескольким направлениям. Плюс еще такой важный параметр, как загрузка, это тоже предстоит отрегулировать и правильно выстроить. Разумеется, никаких бизнес-классов. На мой взгляд, если цена билета будет от 4 тыс. или чуть выше – это оптимальный вариант, но это нужно конкретно смотреть. И не будем забывать, что у большинства авиакомпаний сегодня уже присутствуют как дорогие, так и дешевые тарифы, вопрос в том, как правильно построить какой-то баланс между этими величинами…

- В большинстве региональных аэропортов действуют программы субсидируемых напрямую из бюджета авиарейсов. С этим как быть? Это же получается прямая конкуренция с тарифной политикой лоукостера?

- Да, может такая проблема возникнуть в будущем. Но еще раз хочу сказать, менеджмент у S7 всегда был довольно успешным, да и начинала авиакомпания как раз с регионов, так что для них это не что-то новое. Экспансия начиналась с развития аэропорта Новосибирска, затем был Иркутский, зайти пытались во Владивосток, покупка "Внуковских авиалиний" стала успешной сделкой. И в общем, думаю, можно сказать, что все получилось. Как новая компания будет работать, увидим, но о развитии внутренних авиаперевозок и повышения транспортной доступности сегодня говорят ведь на самом верху, от президента до главы кабинета министров. С трендом они явно угадали.

- Не могу не задать еще два последних вопроса, планы по перевозке к 2024 году 6-7 миллионов пассажиров – реальны? И второе – создание внутреннего авиаперевозчика для Дальнего Востока, сейчас это авиакомпания "Аврора", это – правильно, будет такая модель работать?

- Насчет захвата доли на рынке авиаперевозок в 6 или 7 миллионов, думаю, вполне себе достижимые планы. Ничего в этом такого нет, выглядит даже более чем рационально. С оценкой деятельности дальневосточного перевозчика сложнее. Мировая практика показывает, что если совсем грубо прикидывать, то в авиации каждая тысяча километров должна стоить не менее 100 долларов. Это минимум, смогут ли выдерживать такие параметры? Посмотрим, пусть для начала запустятся и поработают. И не будем, конечно, забывать, что в той же Европе, и у нас практически каждые два года банкротится какая-нибудь крупная авиакомпания с разветвленной сетью маршрутов. Банкротились и переставали летать еще до всякой пандемии, а сейчас ситуация еще тяжелее, об этом тоже помнить надо.

Мы говорили, что в момент своего выступления 28 июля Татьяна Филева отказалась называть конкретные города и пункты, в которые полетит новый лоукостер. Сегодня тематический портал AviaPort.RU сообщил, что в программе – 18 российских городов, где в аэропортах можно принимать воздушные суда класса Airbus 320 Neo. Предварительно, ими могут стать южные курорты Сочи, Анапа, Краснодар, Минеральные Воды, северные территории Мурманска, а также Калининград, Нижний Новгород, Воронеж, Казань, Екатеринбург, Омск, Нижневартовск, Иркутск и некоторые другие. Информация еще будет уточняться и дополняться.

Первоначальный объем инвестиций, как мы сообщали, остается на уровне 2,5 – 3 млрд руб., планируется доведение собственного флота до 20 единиц только в ближайшее время. Весной открываются продажи, а первые полеты, видимо, будут совершены летом будущего года.