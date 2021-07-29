29 Июля 2021
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медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

У пожилых людей, переболевших коронавирусом, вырабатывается больше антител, чем у молодых

Эксперты выяснили, что у пожилых людей, которые ранее переболели COVID-19, вырабатывается больше антител, чем у молодых.

К такому выводу пришли специалисты Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова и Лабораторной службы Хеликс.

В релизе говорится, что в возрастной группе от 60 до 70 лет среднее количество вырабатываемых антител было в два раза больше, чем в категории от 20 до 30 лет, вне зависимости от степени тяжести заболевания.

Ранее ученые призвали не следить за уровнем антител к коронавирусу. Как сообщил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, определение уровня антител ни до, ни после не имеет смысла и значения, оно не показательно. По его словам, вместо отслеживания уровня антител нужно отслеживать время между вакцинациями и не допускать "пропусков".

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Теги: коронавирус, антитела, пожилые



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