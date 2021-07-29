На Госсовете обсудят возможность обеспечения горячим питанием не только младших классов

На Госсовете в ближайшей перспективе будет подниматься вопрос расширения бесплатного горячего школьного питания, сообщил журналистам первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Он сообщил, что рабочая группа по этому вопросу соберется уже на этой неделе, а в более широком составе вопрос будет обсуждаться на одном из ближайших заседаний Госсовета или его президиума.

Сейчас, напомним, бесплатное горячее питание в школе предоставляется учащимся 1-4 классов.

Также предлагается перейти преимущественно на отечественную продукцию, "чтобы не зависеть от турецких овощей".

Онищенко при этом выступил против предложения о выплатах родителям компенсаций за завтраки (монетизации завтраков). "Есть группа граждан с низким доходом – там эти деньги до школьников не дойдут, мамы потратят их на что-нибудь другое. В неблагополучных семьях тоже понятно на что эти деньги пойдут", - полагает Онищенко.