В восьми российских регионах есть школы, где нет ни воды, ни центрального отопления

В России остаются школы, где нет ни воды, ни центрального отопления. "Таких школ мало, но они есть. В восьми субъектах, причем это холодные регионы. В принципе, сегодня есть все возможности обеспечить их всей инфраструктурой", - сообщил журналистам первый зампред комитета Госдумы по образованию и науки Геннадий Онищенко.

Накануне Владимир Путин потребовал от правительства и Минпросвещения взяться за ремонт аварийных школ. "У нас 39 600 школ, они пользуются зданиями – их всего 67 500, из которых примерно 10% требуют капитального ремонта, а меньше процента – находятся в аварийном состоянии. Что недопустимо! Эта программа должная быть подготовлена правительством до конца года с выделением необходимого финансирования", - потребовал президент во время совещания с членами правительства.

Онищенко добавил, что сейчас школьники находятся в здании школы во время учебного года от 5 до 12 часов в зависимости от класса, и этот диапазон нельзя расширять, а нужно только сокращать.