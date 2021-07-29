Свердловский вице-губернатор о дне ВДВ: "В случае, если десантников будет больше 500, к ним предпримут меры"

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько высказался насчет будущих прогулок десантников в день ВДВ. Замглавы губернатора заявил в беседе с Накануне.RU, что в случае если военнослужащих или ветеранов воздушно-десантных войск будет больше, чем 500 человек, то к ним будут применены меры действующего законодательства: в частности, штраф. За нарушение установленного порядка публичного мероприятия он может составлять от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.

"Если вдвшников будет больше 500 человек, то, в соответствии с действующим законодательством, к ним будут применяться соответствующие меры. Публичные мероприятия численностью более чем в 500 человек в Свердловской области запрещены. Надеемся, что их будет меньше", - отметил Бидонько.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга заявили о том, что никаких массовых публичных мероприятий в День ВДВ не планируется.

Напомним, что в середине июля свердловский Роспотребнадзор из-за усложнившейся эпидемиологической ситуации на территории Свердловской области запретил проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек.