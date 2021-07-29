29 Июля 2021
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Общество Свердловская область
прудков александр иосифович начальник управления здравоохранения администрации екатеринбурга (2008) | Фото: Накануне.ru

Уральского главврача просят проверить за призыв к дискриминации непривитых

Юрист, помощник депутата Государственной думы РФ Елена Чекан обратилась в управления СКР и ФСБ по Свердловской области с просьбой привлечь к уголовной ответственности главврача ГКБ №40 за призывы к "дискриминации непривитых". По ее мнению, Александр Прудков нарушил ст. 136 и ст. 282 УК РФ.

В прошлом месяце на заседании городской Общественной палаты главврач заявил следующее:

"Надо вводить дискриминацию непривитых. Она должна быть на государственном уровне, а не в каком-то отдельном поселке или городе. Москва уже пошла по такому пути: плановая помощь только вакцинированным. И это, я считаю, правильно".

По словам Чекан, недопустимость отказа в оказании медицинской помощи закреплена в ст.11 Основного отраслевого закона № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан РФ". Публичные призывы к дискриминации и дискриминация в целом запрещены действующим законодательством РФ и нормами международного права, согласно п. 3 ст. 5 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".

"Обратившиеся ко мне люди возмущены публичным призывом Прудкова к дискриминации граждан. Главврач не отрицает того факта, что вакцинация не обезопасит больницы и поликлиники от заноса коронавирусной инфекции, так как человек может болеть либо в легкой форме, либо быть переносчиком. Таким образом, используя свое служебное положение, Прудков Александр Иосифович, по моему мнению, совершил преступления, предусмотренные п. "б" ч. 2 ст. 282 УК РФ и ст. 136 УК РФ. Используя свое служебное положение, главврач возбуждает ненависть, вражду, унижая достоинство человека, и нарушает равенство прав и свобод человека и гражданина", - заявила юрист.

В своих аргументах помощник депутата ссылается на положения Конституции РФ, ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" и ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".

Елена Чекан добавила, что подобные высказывания порождают недоверие к власти, а также дестабилизируют обстановку в обществе и, вероятно, имеют даже признаки экстремизма. По ее словам, врач РФ обязан воздерживаться от поступков, способных подорвать авторитет и уважение в обществе к его профессии, согласно ст. 11 и 26 кодекса профессиональной этики врача РФ.

На момент публикации Накануне.RU не удалось получить комментарий самого Прудкова, однако в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области сообщили, что главврач лишь высказал свое мнение, как эксперт, действующий в интересах повышения внимания к массовой вакцинации. Потому и документами такое предложение не закреплялось.

"Министерство здравоохранения Свердловской области уделяет повышенное внимание организации и проведению кампании по вакцинации от коронавируса жителей региона, поскольку это главный действенный механизм противодействия инфекции. Только победа над неконтролируемым распространением инфекции позволит сохранить жизни и здоровье людей. И, что немаловажно, наконец, снизить нагрузку на систему здравоохранения. Наши медики уже почти полтора года самоотверженно сражаются с COVID-19, и то, что врачи сейчас становятся самыми активными сторонниками прививок — это закономерно. В этой связи эмоциональные призывы главных врачей больниц, работающих в режиме инфекционных госпиталей, к повышению внимания к вакцинации, понятен. Отметим, он высказал своё мнение — как эксперт и представитель медицинского сообщества. Никакими документами изменения в процесс оказания плановой помощи в медицинском учреждении не закреплялись. На сегодняшний день не предусмотрена обязательная вакцинация при плановой госпитализации", - пояснил глава пресс-службы областного минздрава Константин Шестаков.

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Теги: Прудков, дискриминация непривитых, СКР, ФСБ, Госдума, Елена Чекан



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