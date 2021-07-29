Онищенко – россиянам, отдыхающим в Турции: "Наших граждан будут бомбить за ваши деньги"

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко осудил россиян, которые едут отдыхать в Турцию. По его мнению, так они не только рискуют заразиться, но еще и поддерживают украинский режим Зеленского.

"Эрдоган вчера сделал несколько циничное заявление о том, что пусть Россия не волнуется, что мы продаем оружие Укранине… Вы [россияне] едете туда, там заражаетесь, так еще на ваши деньги Турция создает оружие, а украинское руководство покупает эти беспилотники и будут бомбить Донбасс. А там сейчас живет 500 тыс. граждан России – это две Магаданские области. Так вот наших граждан будут бомбить за ваши деньги. Ну, неужели этого понять нельзя? Я за месяц два раза был в Донецке – там непростая ситуация [по коронавирусу]. Вы пособничеством занимаетесь, уезжая в Турцию отдыхать в этом году. Это непатриотично, граждане россияне", - заявил журналистам Онищенко.