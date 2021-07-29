В Югре лодка столкнулась с теплоходом: есть погибший

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре произошло столкновение моторной лодки "Конда" с теплоходом "Следопыт", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Столкновение произошло вечером, 28 июля. Теплоход с баржей двигался по маршруту Болчары - Ханты-Мансийск. На борту теплохода не было пассажиров, судно перевозило четыре автомобиля.

"По предварительным данным, несмотря на сигналы сирены теплохода, моторная лодка с тремя людьми продолжала движение до столкновения с судном. В результате инцидента погиб человек, один госпитализирован", - говорится в сообщении прокуратуры

На место происшествия выехал Егоршинский транспортный прокурор. Транспортная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности судоходства.