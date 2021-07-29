Уральский полпред приедет в Тюмень на "Слёт успешных предпринимателей"

В августе в Тюмени состоится "Слёт успешных предпринимателей". Мероприятие посетят полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В этом году слёт пройдет 20-22 августа в режиме covid-free. Организаторы ожидают гостей из 12 стран. На форуме будут площадки "Международное предпринимательство", "Молодёжное предпринимательство", "Креативные индустрии", "Цифровизация", а также "INNOWEEK" – платформа, на которой собираются технологические стартапы со всего мира.

При участии Якушева и Александра Моора пройдут деловые завтраки, на которых обсудят темы международного и межрегионального сотрудничества малого и среднего предпринимательства, корпораций и власти.