Дзюдоист Нияз Ильясов стал третьим на Олимпиаде в Токио

Российский дзюдоист Нияз Ильясов выиграл бронзовую награду Олимпийских игр в Токио в категории до 100 килограммов.

В матче за третье место россиянин победил представителя Грузии Варлама Липартелиани со счётом 1:0 (вазари).

БРОНЗА! Ильясов приносит нам еще одну медаль 🥉



Нияз победил в схватке за третье место грузина Липартелиани. Моооощь 💪💪💪 pic.twitter.com/8Z6zgtwC3N — Матч ТВ (@MatchTV) July 29, 2021

Отметим, что накануне дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую награду в весовой категории до 70 кг.