Песков ответил на вопрос, готова ли Москва взять под охрану армянскую границу

В Кремле в курсе обострения на армяно-азербайджанской границе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия продолжает контакты с Ереваном и Баку для того, чтобы обеспечить реализацию трехсторонних договоренностей, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, готова ли Москва взять под охрану армянскую границу, пресс-секретарь президента РФ заявил, что "контакты с Ереваном продолжаются": "Больше мне добавить нечего".

Напомним, 27 июля Минобороны Армении заявило, что подразделения вооруженных сил Азербайджана нарушили режим прекращения огня. Сообщалось о погибших военнослужащих. В свою очередь, Азербайджан сообщил, что двое военных получили ранения в результате обстрела со стороны ВС Армении.

И.о. премьера Армении Никол Пашинян после нового обострения предложил разместить опорные пункты российских пограничников на границе с Азербайджаном. По его словам, данный вопрос армянское правительство планирует обсудить с российскими коллегами.