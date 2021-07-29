29 Июля 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале экс-полицейский из ХМАО, устроивший смертельное ДТП, получил срок в колонии

В Челябинской области суд приговорил бывшего сотрудника полиции из Нижневартовска к 8 годам в колонии общего режима за ДТП, в котором погибла женщина.

Авария произошла вечером 22 ноября на автодороге в Еткульском районе. По версии следствия, обвиняемый управлял автомобилем Hyundai Elantra в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь со скоростью со скоростью не менее 100 км/ч, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Corolla.

В результате ДТП 24-летняя пассажирка Toyota получила травмы, от которых скончалась в больнице.

Обвиняемый вину признал, в ходе следствия возместил затраты на погребение.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина признан виновным в нарушении лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ему назначено 8 лет колонии общего режима и запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 10 месяцев. Также он должен возместить потерпевшим моральный вред в размере свыше 2,4 млн руб.

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Теги: полицейский, ДТП, суд, приговор,



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