29 Июля 2021
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Общество Свердловская область Уральский ФО
пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

На Урале начальник отряда противопожарной службы заплатит 1 млн штрафа за взятку

В уральском городе Асбест за получение взятки осужден начальник отряда противопожарной службы. Ему назначен крупный штраф.
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Как сообщили Накануне.RU в областной прокуратуре, на скамье подсудимых оказался руководитель ФГБУ "7 отряд федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы по Свердловской области". Как показало расследование, в августе 2014 года он получил от директора коммерческой организации, действующего через посредника, взятку в 26,5 тысяч рублей.

Деньги были переведены безналичным способом на банковский счет высокопоставленного огнеборца. По версии следствия, он получил их в качестве благодарности за заключение с данной фирмой договоров купли-продажи пожарных стволов, рукавов пожарных машин и веревок.

Асбестовский городской суд признал начальника службы виновным и назначил ему штраф в 1 млн рублей. Также осужденному запрещено занимать должности на госслужбе в ближайшие два года.

Напомним, в начале этого года в ГУ МЧС по Свердловской области проводили внутреннюю проверку после публикации Накануне.RU о высокопоставленном сотруднике ведомства, который, предположительно, может быть владельцем целого автопарка грузовиков. В итоге в главном управлении заявили, что эти факты не подтвердились.

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Теги: взятка, суд, штраф, Асбест



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