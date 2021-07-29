29 Июля 2021
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Спорт Приволжский ФО Пермский край
Паралимпиада, паралимпийцы (2016) | Фото: paralymp.ru/

Участие в XVI Паралимпийских летних играх в Токио примут восемь спортсменов от Пермского края

Участие в XVI Паралимпийских летних играх в Токио примут восемь спортсменов от Пермского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Соревнования пройдут с 24 августа по 5 сентября. Решение о составе сборной России будет принято на заседании исполкома Паралимпийского комитета России.

Прикамцы Галина Липатникова, Андрей Порошин и Евгений Торсунов будут бороться за награды в дисциплинах легкой атлетики в категории спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Все тренируются под руководством Татьяны Лодочниковой.

В спорте слепых Пермский край представят дзюдоистка Наталья Овчинникова, а также легкоатлеты Надежда Буркова, Федор Рудаков и его спортсмен-ведущий Владимир Мясников. На соревнования они отправятся вместе с наставником Еленой Поповой.

Александр Легостаев выступит в турнире по бочче среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В Японию он поедет вместе со своим папой и тренером Сергеем Легостаевым.

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Теги: Паралимпийские летние игры, спортсмены, состав



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