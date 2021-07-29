Подготовлены первые пятьдесят выпускников совместной программы Института дополнительного образования УрГЭУ и Ассоциации «Содружество»

Более 50 слушателей из России стали выпускниками первого набора программы для профессиональных аудиторов, передает корреспондент Накануне.RU. Программа разработана Институтом дополнительного образования УрГЭУ и экспертами саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УрГЭУ, уральский вуз был принят в члены единственного в России сообщества аудиторов - Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) в апреле 2021 года. Теперь Ассоциация поддерживает все формы повышения квалификации для аудиторов, проводимые вузом. Важнейшим преимуществом единственной в России саморегулируемой организации аудиторов является высокий уровень квалификации ее членов, и в этой связи СРО ААС поддерживает все формы повышения квалификации аудиторов, являющиеся основой для практического применения полученных знаний в профессиональной деятельности аудиторов. Полученная аккредитация дает университету эксклюзивное право реализации программ повышения квалификации профессиональных аудиторов.

Рынок аудиторских услуг в России по данным на 3 июня 2021 года составляет 55,4 млрд. руб. В Государственный реестр входят 17 175 аудиторов и 3 503 аудиторские организации, они обслуживают 78 087 клиентов (по данным Портала аудиторской деятельности Министерства финансов РФ: http://rar.gov.ru/)

Первой совместной образовательной программой преподавателей УрГЭУ и Ассоциации "Содружество" стала «Методология аудита и методы проведения аудиторских процедур», а ее ведущим спикером - Григорий Неверов, член Совета по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций при Федеральном казначействе, член комиссии по контролю качества Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности при Министерстве финансов РФ, аккредитованный преподаватель, внесенный в реестр СРО ААС (г. Москва).

Обсуждаемые вопросы — планирование аудита, риск неэффективности аудиторской проверки, или аудиторский риск, составление общего плана аудита и программ аудита, документирование результатов планирования и аудиторские доказательства в конкретных случаях, аудиторская выборка, итоговые документы по результатам аудиторской проверки.

Во время летней апробации новой программы обучающиеся осваивали лекционный материал и отрабатывали практические навыки планирования аудита или аудиторских рисков, составления общего плана аудита и программ аудита, документирования результатов планирования и аудиторских доказательств в конкретных случаях, аудиторских выборок, итоговых документов по результатам аудиторской проверки.

Аудиторам необходимо постоянно поддерживать и повышать уровень экспертности. «Сверить часы» и получить актуальную информацию в сфере финансового законодательства можно на одной из наших программ для аудиторов, - отметила директор Института дополнительного образования УрГЭУ Элина Закирова, выступая перед первыми выпускниками программы.