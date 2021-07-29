29 Июля 2021
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Логотип Google (2021) | Фото: google.com

Google впервые оштрафован из-за отказа локализовать данные россиян

Мировой суд Таганского района Москвы назначил компании Google штраф 3 млн рублей за отказ локализовать данные россиян на территории страны, сообщает ТАСС.

Подобный штраф вынесен в отношении Google впервые. Ранее суд штрафовал компанию за отказ удалять запрещенную информацию.

1 июля Роскомнадзор предупредил, что на Facebook, WhatsApp и Twitter собираются составить административные протоколы из-за отсутствия с их стороны подтверждения локализации баз данных россиян на территории РФ.

Со стороны WhatsApp это первое нарушение требования о локализации, а для Facebook и Twitter – уже второе. WhatsApp грозит штраф до 6 млн руб., в то время как Facebook и Twitter могут заплатить до 18 млн руб. за повторное нарушение.

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Теги: Google, штраф, данные пользователей



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