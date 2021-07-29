"Я его отдам нафиг": в Екатеринбурге "парню с автоматом" грозит 15 суток ареста

Екатеринбургские полицейские допросили парня, гулявшего по микрорайону Мичуринский с автоматом. Он заверил, что больше так делать не будет.

Напомним, накануне жильцы заметили из окон подозрительного молодого человека, идущего по улице с оружием, по виду похожим на автомат Калашникова. Его видели сидящим на скамейке, держащим АК и пьющим что-то из бутылки.

Незнакомец некоторое время прицеливался, а потом зашел в дом. Вскоре его задержали сотрудники полиции, прибывшие по вызову обеспокоенных жителей. Там-то и выяснилось, что автомат на самом деле не боевой, а предназначен для игры в страйкбол.

Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в отношении задержанного полицейские из отдела №8 УМВД по Екатеринбургу возбудили дело по части 1 статьи 20.21 КоАП РФ (Появление в общественном месте в нетрезвом состоянии). Теперь парню грозит штраф, либо арест до 15 суток.

"Полиция планирует доставить подозреваемого в суд для рассмотрения собранных материалов по существу завтра, 30 июля. А пока у "ковбоя из Красноярского края" есть время подумать о своем поведении. Он, к слову, сразу же после задержания попросил прощения у екатеринбуржцев и сотрудников МВД за свой необдуманный поступок и пообещал, что впредь такого с его стороны не повторится. Но поверит ли этим его заверениям судья - мы узнаем завтра", - отметил полковник Горелых.

Также полиция обнародовала видео с "похождениями" и допросом задержанного. Он признался, что "осознал свою ошибку" и больше с автоматом ходить не будет.

"Я его отдам нафиг", - заверил "стрелок из Мичуринского".