Бывшая структура ЮКОСа заявила о победе над Россией в арбитраже на $5 млрд

Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге присудил бывшей структуре группы ЮКОС, компании Yukos Capital Sarl, компенсацию $5 млрд по спору с Россией,

В постановлении говорится, что "Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах", сообщает РБК.

Речь идет о споре, отдельном от основного международного дела ЮКОСа. Процесс был инициирован в 2013 году, в его рамках Yukos Capital добивался выплаты со стороны РФ $13 млрд.

Напомним, в феврале 2020 года Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа на отмену решения о выплате им более 50 млрд долларов российскими властями. Он отменил решение окружного суда, который ранее снял соответствующее обязательство. Речь идет о попытках бывших акционеров ЮКОСа получить компенсацию за "экспроприированное", по их мнению, имущество. Изначально истцы требовали взыскать более 100 млрд долларов.