Экс-мэр Иркутска снял клип-"ответочку" на критику лидера Little Big Ильи Прусикина

В сети завирусилось видео с экс-мэром Иркутска, депутатом Иркутского областного заксобрания Виктором Кондрашовым.

Политик снял кавер-видео на песню группы Little Big "Uno", в которой раскритиковал солиста этого популярного коллектива Илью Прусикина, который ранее жаловался на качество воды в Байкале.

Несколько дней назад Прусикин, отдыхавший на Байкале, показал в Instagram водную поверхность озера, на которой собралась пыльца. "Мы на Байкале. Это самое чистое озеро в мире. Прям бери и пей, прямо оттуда. Сейчас загребу и выпью", - иронизировал артист.

В своем "клипе" Кондрашов пародирует Прусикина, его внешность и движения. "Пыльца в Байкале, а не пыль от кокоса, не видишь дальше своего литл-носа. Не пудри мозг, надень трусы, в Байкал не ссы, носи усы!" – поет экс-мэр, а затем зажигательно танцует. Затем, уже серьезным голосом и не в рифму Кондрашов говорит (видимо, от лица солиста Little Big): "Дорогие сибиряки! Извините, если я кого-то задел или обидел чьи-то чувства. На самом деле у вас самая чистая и сладкая вода в мире. Это была просто пыль с моих сапог, которую я нечаянно стряхнул в Байкал. Я все уже собрал".

Потом Кондрашов снимает парик, умывается водой из озера и говорит кому-то за камерой: "Ну, это был звездец какой-то! Зато ответочка получилась, да?".