В Китае перестанут делить прожиточный минимум на городской и сельский

Министерство гражданских дел КНР опубликовало документ под названием "Меры по проверке и подтверждению минимального уровня безопасности жизни". В нём вводится понятие "обеспечение прожиточного минимума" без разделения на города и сельские районы.

Ранее в Китае рассчитывался различный прожиточный минимум для города и села, причём в каждой провинции свой, в зависимости от местных условий. К прожиточному минимуму привязан размер субсидий, которые получают уволенные сотрудники госпредприятий, люди, потерявшие трудоспособность и т. д. В 2020 г. в КНР страхованием из-за низкого уровня жизни были охвачены 42,826 млн человек.

Как отмечает издание "Пэнпай синьвэнь", модель двойного управления городскими и сельскими районами, которая продолжалась в течение длительного времени в Китае, также сформировала огромный разрыв между такими территориями - в сфере государственных услуг, социального обеспечения, экономических доходов и других аспектов, особенно с точки зрения социального обеспечения.

В 1999 г. Госсовет (правительство) КНР впервые утвердил систему прожиточного минимума, но тогда она устанавливалась только для горожан. На сельских жителей она распространилась лишь с 2007 г.

К июню этого года средняя по стране величина прожиточного минимума составляла для горожан 694 юаня (при текущем курсе менее 8 тыс. руб.) в месяц, а для селян — 6150 юаней в год. В некоторых регионах этот показатель ещё меньше — например, в Хэйлунцзяне, самой северной провинции Китая, минимальный доход сельских жителей оценивался в 4655 юаней (чуть больше 50 тыс. руб.) в год.

В ближайшее время местным властям предстоит рассчитать единую норму прожиточного минимума. Она также продолжит различаться от региона к региону и пока нет данных о том, что поставлена задача её увеличить. Однако выравнивание минимального уровня жизни с городским само по себе станет существенной помощью для сельских жителей.