29 Июля 2021
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Происшествия Санкт-Петербург
массовая драка в Краснотурьинске (2021) | Фото: vk.com/krasnoturinskinfo

Очередная массовая драка с участием мигрантов – на этот раз в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге произошла массовая драка между представителями чеченской диаспоры и гражданами Таджикистана. По данным Telegram-канала "112", инцидент случился на проспекте Большевиков, у гостиницы "Белые ночи".

Причина конфликта пока не известна. Задержано 70 мигрантов. В результате потасовки был госпитализирован один человек с травмой головы, еще шестерых медики осмотрели на месте.

Буквально накануне в МВД выпустили разъяснение в связи с участившимися массовыми драками с участием иностранцев: мигрантов из числа участников драк будут выдворять из страны и накладывать на них запрет на повторный въезд.

Напомним, ранее к выдворению участников драк призывал уполномоченный по правам человека при президенте России Валерий Фадеев. "Почему не все были задержаны? В Москве есть мощнейшая система видеонаблюдения, распознавания лиц. Надо защищать права добропорядочных граждан, а тех, кто устраивает драки, надо выявлять, выдворять на родину, нам такие здесь не нужны. Нам не нужны мигранты-хулиганы – у нас своих хватает!" – заявил Фадеев журналистам.

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Теги: массовая драка, мигранты, депортация



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