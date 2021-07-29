Очередная массовая драка с участием мигрантов – на этот раз в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге произошла массовая драка между представителями чеченской диаспоры и гражданами Таджикистана. По данным Telegram-канала "112", инцидент случился на проспекте Большевиков, у гостиницы "Белые ночи".

Причина конфликта пока не известна. Задержано 70 мигрантов. В результате потасовки был госпитализирован один человек с травмой головы, еще шестерых медики осмотрели на месте.

Буквально накануне в МВД выпустили разъяснение в связи с участившимися массовыми драками с участием иностранцев: мигрантов из числа участников драк будут выдворять из страны и накладывать на них запрет на повторный въезд.

Напомним, ранее к выдворению участников драк призывал уполномоченный по правам человека при президенте России Валерий Фадеев. "Почему не все были задержаны? В Москве есть мощнейшая система видеонаблюдения, распознавания лиц. Надо защищать права добропорядочных граждан, а тех, кто устраивает драки, надо выявлять, выдворять на родину, нам такие здесь не нужны. Нам не нужны мигранты-хулиганы – у нас своих хватает!" – заявил Фадеев журналистам.