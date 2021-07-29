29 Июля 2021
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Общество Свердловская область
демография, младенец, рождаемость, новорожденный (2020) | Фото: admtyumen.ru

Свердловская бригада врачей одной из первых в РФ прооперировала ребенка в процессе рождения

Специалисты ОДКБ в Свердловской области первые в регионе и одни из первых в России применили процедуру "EXIT", которая позволила прооперировать младенца в процессе его рождения.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, методика представляет собой хирургическое вмешательство в момент кесарева сечения, когда плод только частично извлекается из чрева матери. В то время, пока ребенок снабжается кислородом через плаценту, врачи могут манипулировать дыхательными путями новорожденного.

"Процедура EXIT была единственным вариантом оказания помощи в такой клинической ситуации, — рассказал заведующий отделением анестезиологии реанимации и интенсивной терапии №1 ОДКБ Марк Пруткин. — Суть нашего вмешательства состояла в том, что ребенок частично рождается, но остается прикрепленным пуповиной к плаценте, в то время как детский хирург устанавливает протез верхних дыхательных путей – специальную трубку, которая позволяет ребенку дышать. После завершения операции пуповину пересекают, и ребенок полностью рождается. Затем продолжается оставшаяся часть кесарева сечения".

Данная процедура намного сложнее обычного кесарева сечения, поскольку врачи обязаны не только сохранить достаточный кровоток через пуповину и не допустить повреждения плаценты, но и на время предотвратить сокращение матки.

Как рассказал заместитель главного врача по хирургии Юрий Баранов, младенец с патологией верхних дыхательных путей оставался на плацентарном кровотоке, что позволило выполнить операцию по обеспечению возможности дыхания новорожденного. Более того, ребенок родился с низкой массой тела на 30 неделе, когда его вес составлял всего 1,7 кг.

"Данная патология практически не оставляет шанса на благоприятный исход беременности, но благодаря слаженной работе мультидисциплинарной бригады, нам удалось протезировать функцию дыхания", — отметил Баранов

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Теги: младенец, рождение, операция, хирурги



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